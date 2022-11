LIVE – Sorteggi Champions League: l’avversaria del Napoli

È tempo di sorteggi di Champions League, protagonista delle urne la capolista del Girone A: presto il Napoli conoscerà la propria avversaria per gli ottavi di finale della stessa competizione UEFA.

Per i criteri, dopo aver concluso il proprio girone da prima classificata, sul Liverpool finito alle spalle, gli azzurri hanno visto nel proprio destino incastri solo con cinque tra le otto squadre presenti nelle urne della seconda fascia.

Tra le possibili avversarie del Napoli, erano presenti Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Lipsia, Paris Saint-Germain e Club Brugges. Ma chi hanno pescata gli azzurri?

Champions League, ecco l’avversaria ai sorteggi: l’avversaria del Napoli

Il Napoli è finito in prima fascia per i sorteggi, che sono andati in onda da Nyon e in chiaro su Canale 20, dalle ore 12. Quelle che seguono, sono le urne e le fasce, in cui è figurato anche il Napoli.

PRIMA FASCIA: NAPOLI, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Chelsea, Tottenham, Porto e Benfica.

SECONDA FASCIA: Inter, Milan, Paris Saint-Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, Club Brugge, Eintracht Francoforte, Lipsia.

Da Nyon è venuta fuori l’avversaria del Napoli: agli ottavi di Champions League sarà l’Eintracht Francoforte. Quelle che seguono, sono tutte le sfide degli ottavi di Champions League.

Lipsia-Manchester City

Club Brugges-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht Francoforte-NAPOLI

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

Bayern Monaco-Paris Saint-Germain

Ottavi di finale di Champions League: le date

Il Napoli disputerà la prima partita in trasferta, tra il 14 e il 15 febbraio 2023, oppure nella settimana del 21 e 22 febbraio. Il ritorno, invece, si giocherà al Diego Armando Maradona, tra il 7-8, o nella settimana successiva del 14 e 15 marzo 2023.