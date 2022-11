Osimhen tra i migliori bomber d’Europa: solo due fenomeni lo superano

Victor Osimhen continua ad essere decisivo per il Napoli. Il centravanti nigeriano sta iniziando a trovare continuità dopo un inizio di stagione complesso che aveva fatto immaginare un’altra annata complessa dal punto di vista delle presenze.

Anche la stagione 2022/23 di Osimhen ha già saltato 6 partite per un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per un mese, dall’8 settembre al 10 ottobre. Ma quando c’è stato, la sua presenza si è sentita eccome.

Napoli Osimhen (Getty Images)

Napoli, Osimhen tra i migliori bomber d’Europa: il dato

C’è un Napoli con Osimhen e un Napoli senza Osimhen. Sempre vincente, ormai è chiaro, ma il modo di stare in campo e di affontare le difese avversarie cambia radicalmente quando il nigeriano è in campo e quando è assente.

Anche contro l’Atalanta è stato decisivo e disarmante per Demiral&Co. con un gol e un assist da centravanti puro e moderno. Prima di testa, ha svettato su tutta la difesa bergamasca e ha lasciato Musso di stucco, poi con la sua corsa bruciante è riuscito a seminare panico in “terra avversaria” e a servire l’assist vincente per Elmas.

Con il gol contro l’Atalanta, Osimhen è arrivato a quota 8 in Serie A ed è il capocannoniere, in solitaria, del campionato italiano.

Osimhen bomber d’assalto: solo Haaland e Lewandowski meglio di lui

Con il gol all’Atalanta, Osimhen ha raggiunto quota 8 in Serie A, segnando il primo gol di testa del suo campionato. Gli altri 7 gol sono stati messi a segno 5 di destro e due di sinistro. Ma il dato esaltante per Victor è la media gol.

Considerando la lunga assenza dal campo, Osimhen ha messo a segno 9 gol in 13 presenze, tra Serie A e Champions League, con una media gol/minuti spaventosa.

In Serie A ha segnato un gol ogni 91 minuti (per un totale di 8, in sostanza un gol a partita). Solo Haaland, con un gol ogni 53 minuti (per un totale di 18) e Lewandowski, con un gol ogni 80 minuti (per un totale di 13), hanno fatto meglio di lui.