Come arrivare a Francoforte: le soluzioni più economiche e rapide

COME ARRIVARE A FRANCOFORTE – L‘Eintracht Francoforte è l’avversaria accoppiata al Napoli per gli ottavi di finale di Champions League, nei sorteggi andati in scena pochi minuti fa a Nyon. Si giocherà prima in Germania e poi allo stadio Diego Armando Maradona, con le date e gli orari che saranno resi noti nelle prossime ore.

Questa gara segna il ritorno del Napoli nella fase a eliminazione diretta dopo due anni di assenza, quando la squadra azzurra venne eliminata dal Barcellona con due sconfitte tra andata e ritorno. Una trasferta che i tifosi azzurri vorranno sicuramente seguire da vicino, data l’importanza della sfida.

(Photo by Lars Baron/Getty Images)

Champions League: Francoforte-Napoli, tutte le soluzioni per la trasferta

Come arrivare a Francoforte per seguire il Napoli in trasferta a Francoforte? La soluzione principale per raggiungere la città e lo stadio di casa, il Deutsche Bank Park, è rappresentata ovviamente dall’aereo.

L’aeroporto di Francoforte si chiama Flughafen Frankfurt am Main, è il più grande aeroporto della Germania, oltre che a essere il terzo in Europa e l’undicesimo nel mondo. Prevista la possibilità di arrivare a Francoforte con volo diretto via Lufthansa. Possibile, inoltre, voli con scalo, con altre compagnie, a prezzi anche più convenienti.

L’alternativa all’aereo sono la macchina, l’autobus o il treno. Con l’auto personale è un viaggio lunghissimo: le due città distano infatti (1.435 km) e quindi circa 14 ore e mezza, oltrepassando tutto lo Stivale, passando anche per la Svizzera.

Con l’autobus e il treno, invece, non sono previsti viaggi in un’unica soluzione, anche se Francoforte è collegata alle principali città tedesche da autobus e treni. La fermata dell’autobus si trova nel parcheggio degli autobus in Stuttgarter Strasse, vicino al “Parkhaus Am Hauptbahnhof” ed è vicino alla stazione ferroviaria, che si chiama Frankfurt am Main Hauptbahnhof, considerato uno dei terminal più grandi in Europa.

(Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Cosa vedere a Francoforte? I punti di interesse della città

Francoforte è una delle città più importanti della Germania, oltre che a essere il fulcro dell’economia e della finanza tedesca.

Il centro storico è il fiore all’occhiello della città tedesca, con punti d’interesse come la piazza del Römerberg e il Museumsufer, il quartiere dei musei.

A Francoforte, inoltre, sarà possibile visitare la casa-museo del celebre scrittore Johann Wolfgang von Goethe. Al fianco della storica dimora, vale la pena visitare anche il Museo Goethe, una galleria di 14 sale che espone diverse opere d’arte.

La città tedesca, inoltre, gode anche di un’anima fortemente modera: a tal proposito, spicca sicuramente la Main Tower, l’unico grattacielo aperto al pubblico e cuore del ‘quartiere degli affari’.