Il Napoli pesca l’Eintracht: il commento di Spalletti

Il Napoli ha pescato l’Eintracht Francoforte ai sorteggi di Champions League e, tra febbraio e marzo sarà doppio appuntamento europeo per gli azzurri.

Il club azzurro ha riportato, attraverso una nota apparsa sul sito della società, le parole di Luciano Spalletti in merito a quella che è la sfida in Germania e non con il Paris Saint-Germain, spauracchio vero e proprio di queste urne.

Di seguito, le parole del tecnico dei partenopei:

“A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l’Eintracht di Francoforte è la detentrice dell’Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile“.

Napoli Spalletti (Getty Images)

Napoli, l’avversaria è l’Eintracht Francoforte: le date degli ottavi

Il Napoli affronterà, dopo aver concluso da prima del Girone A, l’Eintracht Francoforte e lo farà prima in Germania e poi al Diego Armando Maradona. All’andata, si giocherà tra il 14 e il 15 febbraio, per il ritorno invece toccherà aspettare marzo, precisamente il 21 o il 22.