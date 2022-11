Champions League, dall’Eintracht lanciano la sfida al Napoli!

L’urna di Nyon ha deciso le accoppiate: agli ottavi sarà Eintracht Francoforte-Napoli. Gli azzurri, pur mantenendo alta la guardia, possono sorridere per aver evitato scogli come PSG e Borussia Dortmund.

Non è però della stessa idea Markus Krösche, direttore sportivo della compagine tedesca, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club. L’ex centrocampista tedesco, da poco dirigente del club, ha quindi espresso la propria opinione in merito ai propri avversari in Champions League.

Eintracht Francoforte Napoli (Photo by Adam Pretty/Getty Images)

Krösche sfida gli azzurri, le parole del Ds dell’Eintracht

A sorpresa, Krösche si è mostrato sicuro di se d’innanzi alle telecamere, confermando tale sicurezza con le sue parole. Guanto di sfida quello lanciato del Ds, che ha dimostrato di non avere paura del risultato di questi sorteggi di Champions League.

GETTY: Foto – Tifosi Eintracht

Di seguito quanto dichiarato:

Sui sorteggi: “Ce lo aspettavamo. Eravamo sicuri di fronteggiare una squadra forte, ma faremo di tutto per passare il turno“.

Poi, sul Napoli in particolare: “Così come non sorridiamo noi, non sorridono neanche loro, d’altronde siamo i campioni uscenti dell’Europa League. Non credo che il Napoli sia felice di averci pescato“.

Mario Reccia