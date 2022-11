Home » News Calcio Napoli » Tour de force per il Napoli: i possibili incroci di calendario fra Champions e Serie A

Ormai è ufficiale: sarà l’Eintracht Francoforte l’avversaria del Napoli agli ottavi di finale di Champions League. Paure accantonate per gli azzurri che, al netto dell’aver pescato i campioni uscenti dell’Europa League, evitano dunque l’incrocio con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e RB Lipsia.

FOTO: Getty Images – SSC Napoli

L’urna di Nyon sorride agli uomini di Spalletti, ai quali un dato potrebbe invece mettere i bastoni fra le ruote, una possibilità che spaventa gli azzurri in vista dei prossimi impegni europei.

Date Eintracht Napoli, le possibilità

Non sono ancora note le date precise dello scontro, che si terrà con certezza fra febbraio e marzo. Le sfide verranno divise in due blocchi, con partite d’andata previste per 14/15 febbraio e 21/22 dello stesso mese. Di conseguenza, i match di ritorno vedranno la luce il 7/8 e 14/15 marzo.

GETTY: Foto – Giovanni Simeone

Il Napoli aspetta il comunicato Uefa sulle date ufficiali, con un occhio alla sfida di ritorno. Giocare fra il 7 e l’8 marzo consegnerebbe agli azzurri un vero e proprio tour de force.

Calendario Napoli, due big match in vista dell’Eintracht

Sarà un marzo di fuoco per gli azzurri, che affronteranno Lazio, Atalanta e Torino nel giro di due settimane. Il pericolo, quindi, risiede nella vicinanza delle sfide fra biancocelesti e nerazzurri. Fra i due big match, previsti per 5 e 12 marzo, c’è infatti la possibilità di giocare anche il ritorno europeo contro il Francoforte.

FOTO – Getty Images: Lazio – Napoli

Le tre sfide si giocheranno tutte al Maradona, con il terreno di gioco che potrebbe risentire l’intensità dei tre incontri giocati in pochi giorni. I tifosi saranno pronti a spingere i propri beniamini negli scontri iridati, in cui il Napoli è ancora imbattuto. Gli azzurri saranno ancor più motivati nel confermare il positivo trend stagionale.

Mario Reccia