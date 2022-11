Verona-Napoli Primavera, rammarico per gli azzurrini: pazzesca beffa nel finale

Beffarda sconfitta per il Napoli che cade 1-0 contro il Verona nel match valido per l’undicesima giornata del Campionato Primavera 1. A decidere è un gol di Caia su calcio di rigore, ma l’amarezza è tanta perché gli azzurrini hanno avuto occasioni e soprattutto perché hanno giocato gran parte del secondo tempo in superiorità numerica.

Verona Napoli Primavera, primo tempo

Nel primo tempo grande equilibrio con il Napoli che ha la grande occasione costruita da Hysaj: il destro del difensore però si stampa sul palo. Il Verona risponde con un’opportunità però sprecata da Schirone. Poi buone occasioni per Gioielli e Rossi, ai quali manca il guizzo per portare in vantaggio i partenopei.

Verona Napoli Primavera, secondo tempo

La ripresa si apre con due episodi concitati. Bragantini da posizione defilata calcia in porta, palla che colpisce sulla traversa e ricade sulla linea di porta, proteste dei calciatori del Verona, ma l’arbitro non concede la rete (il pallone sembra in realtà aver varcato la linea di porta, ndr). Si accende il nervorsismo che un minuto dopo sfocia nella follia. Corpo a corpo tra Barba e lo stesso Bragantini, evidentemente scottato per l’episodio precedente, con l’esterno dell’Hellas che perde completamente la testa e in un momento di raptus, con il pallone anche lontano, colpisce in piena gola il centrale partenopeo. L’arbitro Sacchi vede tutto ed espelle Bragantini.

Il Napoli prova a prendere le redini della gara ma fatica a costruire reali palle gol. La squadra di Frustalupi sembra accontentarsi di un punto sostanzialmente utile in trasferta, ma la beffa è proprio dietro l’angolo. All’82’ l’arbitro Sacchi vede un fallo di mani di Hysaj in area di rigore e decreta il penalty, che Caia trasforma in gol. Inutile il forcing finale, con il Verona che porta a casa tre punti ormai insperati.

Verona Napoli Primavera

Napoli Primavera, classifica e prossimi impegni

Dunque enorme beffa per il Napoli, ancora una volta punito nel finale a causa di un’ingenuità difensiva. In classifica gli azzurrini restano a quota 11 punti, a +3 sulla Sampdoria quart’ultima (ultimo posto per i playout), ma con l’Inter (7 punti) che deve ancora giocare il suo match (difficile trasferta contro la Juventus, proprio come la prima squadra, ndr).

Prossimi impegni contro la Reggina, mercoledì a Cercola, per i sedicesidimi di finale di Coppa Italia Primavera; e poi ancora in casa domenica contro la Sampdoria per l’ultimo impegno in campionato prima della sosta per il Mondiale.

LA CLASSIFICA: