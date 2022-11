Home » News Calcio Napoli » Nuovo ingresso in società: c’è il comunicato del Napoli

Il Napoli continua la sua striscia positiva di risultati in Serie A e, dopo la vittoria sull’Atalanta a Bergamo, custodisce la vetta del campionato con un vantaggio di sei punti sul Milan e di otto sulla Dea. La formazione di Spalletti attende in casa Empoli e Udinese prima di rimandare i giochi a dopo il Mondiale in Qatar.

Novità in casa Napoli: nuova figura in società

Sul versante societario non mancano le novità in casa azzurra. Infatti, la SSC Napoli, tramite il proprio profilo Twitter, ha reso noto il nome del nuovo Responsabile dei processi amministrativi che andrà a sostituire Antonio Saracino. Si tratta di Fabrizio Versiero, personalità con un’ampia esperienza nel settore della consulenza e della revisione.

Nuovo responsabile dei processi amministrativi: il comunicato del Napoli

Di seguito quanto scritto dalla SSC Napoli tramite i propri canali ufficiali Twitter:

“La SSCN comunica che Fabrizio Versiero è il nuovo Responsabile dei processi amministrativi, figura in passato ricoperta da Antonio Saracino. Versiero proviene da una consolidata esperienza nel settore della consulenza e della revisione che ha svolto prevalentemente presso una delle “big four”“.