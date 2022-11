Chiacchierata tra Napoli e Udinese, a Giuntoli piace un calciatore: costa 20 milioni

Il giorno dopo la vittoria sul campo dell’Atalanta per 1-2 è ancora più dolce per il Napoli, che si gode il primo posto in classifica a più 6 punti sulla seconda classificata. Nonostante la squadra di Spalletti stia facendo benissimo, però, la società continua a monitorare il mercato in attesa di possibili opportunità per il futuro.

Nelle scorse ore è emersa la notizia di scout presenti allo stadio Castellani di Empoli per assistere al match tra i padroni di casa e il Sassuolo. La missione degli osservatori azzurri era quella di controllare le prestazioni di due calciatori il cui nome è cerchiato in rosso sul taccuino del d.s. Giuntoli: Vicario e Baldanzi.

FOTO: Getty – Lazar Samardzic Udinese

Calciomercato Napoli, chiacchierata con l’Udinese per Samardzic

Eppure non solo i due calciatori dell’Empoli, il Napoli osserva da vicino un altro calciatore che si sta imponendo in questa stagione in Serie A. Infatti, secondo quanto rivelato da calciomercato.com, anche Samardzic è un altro osservato speciale del club azzurro. Sottil gli ha affidato le chiavi del centrocampo dell’Udinese con ottimi risultati.

Un pour parler tra i club c’è già stato, ma la valutazione da oltre 20 milioni può rappresentare un ostacolo.