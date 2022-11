Il Napoli di Spalletti supera quello di Maradona: i tifosi adesso possono sognare

Con la vittoria sull’Atalanta a Bergamo per 1-2 il Napoli di Luciano Spalletti si porta a quota 35 punti in tredici giornate di Serie A, continuando a custodire la vetta del campionato. Un primo posto messo in cassaforte per il momento, con un vantaggio, dopo il successo del Milan sullo Spezia, di sei punti sulla squadra rossonera e di otto sulla Dea a seguire.

FOTO: Getty Images, Napoli

Il Napoli sorprende, incanta e stupisce tifosi e non solo. Un’armonia perfetta che in questa prima frazione di campionato ha regalato prestazioni di alto livello, tra Serie A e Champions League. Prestazioni perlopiù inaspettate al seguito del mercato estivo. Al fischio d’inizio della stagione nessuno avrebbe mai puntato sul Napoli di Spalletti e su quella squadra giovane, rivoluzionata ed orfana dei campioni che hanno fatto la storia del club, costruita da Giuntoli e De Laurentiis.

Ad oggi, con il suo Napoli primo in campionato e agli ottavi di Champions League, il patron azzurro dall’America può godersi le soddisfazioni regalategli dalla sua squadra. E che soddisfazioni.

Un Napoli da sogno a +6 in Serie A

Un primo posto in campionato, appunto. Come già è successo diverse volte in questi anni. Ma un primo posto che in questo momento sembra avere un sapore diverso. Un sapore più deciso, convinto e che forse fa anche un po’ paura realizzare. Il Napoli è primo a +6 dal Milan e a +8 dall’Atalanta, a due gare casalinghe dalla lunga sosta per il Mondiale in Qatar.

La strada per il successo è sicuramente ancora lunga e qualsiasi tifoso napoletano, scaramantico per antonomasia, faticherà ad ammettere anche solo la remota possibilità di parlare di scudetto. Ma ad oggi i fatti parlano chiaro: il Napoli c’è e porta con sé una carica di entusiasmo trascinante e risultati del tutto inattesi.

La nona vittoria consecutiva in Serie A porta gli azzurri a primeggiare a quota 35 punti alla tredicesima giornata di campionato e a sbloccare un nuovo record. È, infatti, la prima volta nella storia del club che la squadra partenopea si trova a guidare la classifica di Serie A con un così largo vantaggio: sei punti di solidità, carattere e determinazione.

Indietro nel tempo: il Napoli di Maradona

Facendo un salto temporale e scavando nella storia della società partenopea, infatti, si ricava che il massimo vantaggio raggiunto dalla formazione azzurra era di cinque punti, all’epoca però in cui se ne assegnavano solo due per ogni vittoria. Il Napoli di Ottavio Bianchi primeggiava in campionato a marzo sulla Juventus di Rino Marchesi.

Era la ventunesima giornata di Serie A. Di quale anno? Senza troppe sorprese, si trattava del 1987, anno della prima incoronazione della squadra azzurra a campione d’Italia. In quel turno di campionato, il Napoli trovò il successo proprio contro l’Atalanta in trasferta per 0-1, mentre la Juventus pareggiò contro l’Ascoli per 2-2.

Napoli 33, Juventus 28 ed Inter 26: così recitava la classifica di Serie A. Napoli 35, Milan 29 ed Atalanta 27: così recita oggi.

Evitando di cadere in paragoni o allusioni contrarie a qualsiasi ottica scaramantica, sarebbe decisamente poco romantico far finta di non notare la magia e le coincidenze fortuite di quei ricorsi storici che a volte aprono le porte a grandi narrazioni.

Napoli, forse te lo puoi permettere di sognare in grande.