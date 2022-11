Napoli sempre più primo che grazie alla vittoria di Bergamo è riuscito ad allungare sulla seconda. Nella giornata di oggi un’altra pretendente si è fatta valere battendo la Roma nella stracittadina ed è la Lazio di Sarri.

I biancocelesti, dopo la brutta figura europea col Feyenoord e la retrocessione in Conference, sono riusciti a rifarsi in campionato e con questa vittoria si candidano ad outsider per contendere il campionato al Napoli. Sconfitta la Roma e, proprio Mourinho al termine della partita, ha parlato della partita persa, analizzando anche quella che fu la sconfitta contro il Napoli, di recente.

Mourinho parla del Napoli dopo il derby

Intanto, nell’intervista post-partita, è intervenuto José Mourinho che ha parlato delle sconfitte della sua Roma soffermandosi anche su quella contro la squadra di Spalletti. Queste le parole del portoghese: “Anche il Napoli viene qui e fa la partita più complicata di tutta la stagione, vincendo con un gol di Osimhen pazzesco… abbiamo avuto sconfitte immeritate, si può dire che manca qualità e qualcosa negli ultimi 20 metri. Ma la mentalità c’è e non manca, questa cosa è intoccabile e non si può discutere”.