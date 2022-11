Cesena-Napoli Femminile 2-1: arriva la prima sconfitta per le partenopee

Primo stop per il Napoli Femminile, che alla settima giornata di Serie B cade contro il Cesena in trasferta, uscendo sconfitto dal campo per 2-1. Le azzurre di mister Lipoff dopo una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi, di cui cinque vittorie e l’1-1 contro il Ravenna, subisce la sua prima sconfitta contro un’avversaria di classifica.

Con i tre punti conquistati, infatti, il Cesena si posiziona al secondo posto a quota 16 punti, al pari della formazione azzurra, scesa in terza posizione. A primeggiare in campionato, invece, c’è la Lazio che ha trovato in questo turno un altro successo per 4-0 contro la Torres: 19 punti in classifica per la squadra capitolina, retrocessa lo scorso anno insieme al Napoli Femminile.

Cesena-Napoli Femminile: il resoconto del match

CESENA (4-3-1-2): Frigotti; Cuciniello, Pastore, Costa, Casadei; Zanni, Hiriguchi, Porcarelli; Ploner, Costi (dal 19’ s.t. Galli), Di Stefano (Serafino, Nano, Mancuso, Bradau, Carlini, Gidoni, Salimbeni, Amaduzzi, Serafino). All.: Ardito

NAPOLI FEMMINILE (4-3-3): Tasselli; Di Bari (dal 37’ s.t. Botta), Di Marino, Nozzi, De Sanctis; Mauri (dal 17’ s.t. Pinna), Ferrandi, Sara Tui; Landa (dal 45’ s.t. Illiano), Gomes, Tamborini (Copetti, Oliva, Franco, Miglionico, Strisciuglio, Adam). All.: Lipoff

Per la terza partita consecutiva, mister Lipoff ha confermato l’undici di partenza con Tamborini e Landa ai lati di Gomes. Inizio partita complesso per le partenopee, con la squadra avversaria che impone con decisione il proprio gioco e trova il vantaggio all’ottavo minuto grazie alla rete di Casadei: mancino preciso che bacia il palo prima di terminare in rete. Prima reazione Napoli al 32’ con un colpo di testa di Di Marino su punizione laterale di Ferrandi, palla a lato di poco, ma non riesce a trovare il pari la squadra di Lipoff allo scadere della prima frazione di gioco, che termina quindi per 1-0 a favore delle padrone di casa.

FOTO: Napoli Femminile

Alla ripresa fatica ancora il Napoli, che subisce il raddoppio della squadra avversaria: dagli sviluppi di palla inattiva, Ploner colpisce di testa e concretizza il vantaggio per il Cesena al 15′. Testa a testa nel secondo tempo, con il Napoli che si convince a non mollare e reagisce al gioco della squadra bianconera.

Al 28′, infatti, riapre la partita il Napoli, che trova il gol con il colpo di testa vincente di Romina Pinna sulla punizione battuta da Giulia Ferrandi. Nonostante la rete, però, il Napoli fatica a trovare la via del secondo gol per poter rimettere in pari il match. Termina così su 2-1 Cesena-Napoli Femminile.

Napoli Femminile: il prossimo appuntamento in calendario

Sosta in programma nel prossimo weekend con le squadre che si riposano per tornare in campo nel weekend del 20 novembre. Le partenopee affronteranno in casa allo Stadio Piccolo di Cercola il Brescia Femminile, nel match valevole per l’ottava giornata di campionato.