L’ex Barzagli: “La Juve guarda molto il Napoli per ritrovarsi”

Si è appena concluso il fine settimana di Serie A, giornata di campionato intensa che ha visto scontrarsi diverse squadre appartenenti ai piani alti della classifica.

La vittoria del Napoli in quel di Bergamo ha messo paura alle avversarie, la prova di forza, l’ennesima, della squadra di Spalletti ha fatto si che i partenopei allungassero la striscia di vittorie consecutive in campionato confermandosi al primo posto.

Tra le inseguitrici ci sono anche Juventus e Inter, club che si sono sfidate questa sera con la vittoria della Juve, commentata nel post-partita da Andrea Barzagli, ex bianconero. Alla domanda sullo Scudetto, per la rincorsa dei bianconeri, l’ex juventino ha parlato del “DNA Napoli”, da cui lo Juve trarrà spunto.

“Il Napoli è lontano, ma la Juve ha ritrovato il suo DNA”, Barzagli si sbilancia

Proprio della vittoria dei bianconeri e dei loro prossimi obiettivi, citando anche lo scudetto, ne ha parlato Andrea Barzagli, ex difensore ed ora opinionista, a Dazn.

Di seguito le sue parole:

“La Juve ha lanciato un messaggio forte stasera, facendo la partita che piace ad Allegri. È normale, il Napoli è molto lontano, ma io penso che in questo periodo la Juventus abbia guardato molto in casa loro per ritrovare un po’ il DNA da ritrovare. Ad oggi, sono molto indietro al Napoli“.

Si chiude la giornata di Serie A: i risultati delle big

Il Milan, seppur soffrendo, ha risposto presente in casa contro lo Spezia e la Lazio, che veniva da un brutto periodo, è riuscita a battere la Roma nel derby mettendosi in quarta posizione a pari punti con l’Atalanta.

La grande sorpresa di giornata giunge da Torino, la Juventus si aggiudica il Derby d’Italia battendo l’Inter che, nonostante un grande girone di Champions, in campionato fa molta fatica.