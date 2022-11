Home » News Calcio Napoli » Ammenda all’Atalanta per i cori contro Napoli. Sanzione anche per gli azzurri: il motivo

La giornata di Serie A non è ancora terminata, ma il Napoli ha chiuso il proprio sabato con la vittoria di Bergamo e il primato in classifica a +6 dal Milan secondo.

La trasferta in casa dell’Atalanta è stata, come al solito, condita da cori razzisti da parte dei tifosi locali nei confronti dei supporter azzurri arrivati a Bergamo. Per questo motivo, il Giudice Sportivo ha sanzionato la società bergamasca con una grossa multa.

Tifosi Atalanta (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Atalanta Napoli, la decisione del Giudice Sportivo

Questo il comunicato del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, che ha sanzionato l’Atalanta con 25 mila euro di ammenda.

“Ammenda di € 25.000,00, alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, prima della partita e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonché cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto (€ 12.000,00); per avere, inoltre, suoi sostenitori, al termine della partita, intonato un coro insultante nei confronti del direttore di gara (€ 3.000.00); per avere, infine, suoi sostenitori, nel corso della partita e al termine della stessa, lanciato, anche in direzione del direttore di gara e di un calciatore della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura sul terreno di gioco che non colpivano alcuno (€ 10.000,00)”.

Ammenda di 5 mila euro anche per il Napoli: “per avere suoi sostenitori, al 44′ pt, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto”.