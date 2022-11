Home » News Calcio Napoli » Tifosi del Napoli bloccati in aereoporto a Bergamo: non possono andare allo stadio!

Sta per iniziare Atalanta-Napoli, uno dei big match più attesi di giornata. Napoli e Atalanta distano soli cinque punti, le prime due della classe si sfidano quest’oggi con diverse squadre attente a quello che sarà l’esito della partita.

Il Napoli è costretto all’assenza di Kvaratskhelia. Annunciate nel frattempo le formazioni ufficiali di Spalletti: sarà Elijf Elmas a completare il tridente con Lozano e Osimhen. Gian Piero Gasperini, d’altro canto, non avrà con sé Luis Muriel, out dal match e non convocato.

Tifosi Napoli aereoporto Bergamo

Tifosi del Napoli bloccati a Bergamo

Nel frattempo, ci sono grossi problemi per i tifosi del Napoli a Bergamo. Secondo le notizie raccolte dalla nostra redazione, infatti, i flussi di navette che collegano aereoporto e stadio stanno subendo dei forti rallentamenti, essendo queste ultime impossibilitate a partire.

Molti supporters azzurri, dunque, stanno in questi minuti riscontrando difficoltà a raggiungere l’impianto sportivo principale di Bergamo per assistere ad Atalanta-Napoli. Sarà molto probabile che un buon numero di tifosi arriverà allo stadio in ritardo e di conseguenza sarà costretto a perdersi parte di uno dei big match di questa giornata di Serie A.