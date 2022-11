Pasalic a sorpresa sul Napoli: “È imbattibile, sarebbe bello vincere!”

A pochi minuti dal fischio iniziale del match tra Atalanta e Napoli, valida per l’anticipo della tredicesima giornata di Serie A, ha parlato in esclusiva ai microfoni di DAZN il centrocampista della squadra bergamasca, Mario Pasalic. Ecco le quanto dichiarato dal calciatore croato:

Pasalic nel miglior avvio della storia della squadra bergamasca, vincere contro una delle squadre migliori in Europa cosa significherebbe?

“Sarebbe una grande cosa perché ci possiamo misurare con una delle squadre più forti in questo momento, a parte l’ultima partita è imbattibile. Sarebbe bello e noi siamo pronti, abbiamo le nostre cose da vedere e speriamo che i punti possano rimanere qua”

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen (3rdL) celebrates with teammates (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Pasalic avvisa il Napoli: “Vogliamo batterli”

L’Atalanta è attualmente al secondo posto a meno cinque dai partenopei che fino ad ora in campionato non hanno ancora perso una partita. Gli azzurri vengono da 8 vittorie consecutive in campionato e proveranno a vincere la nona gara di fila.

FERNANDO GRAZIANO