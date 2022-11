Home » News Calcio Napoli » Ostigard vero vichingo: regala tutto ai tifosi e torna negli spogliatoi in mutande (VIDEO)

Il Napoli espugna Bergamo imponendosi con un 1-2 sulla formazione di Gian Piero Gasperini. Gli azzurri di Luciano Spalletti regalano, insieme all’Atalanta, una partita ad alta intensità, piacevole da vedere per tutti gli appassionati di calcio. Nonostante il vantaggio della Dea firmato Lookman, i partenopei conquistano la vittoria tramite i piedi di Osimhen ed Elmas.

FOTO: Getty Images, Atalanta-Napoli

Nove vittorie consecutive per il Napoli in Serie A, che custodisce così la vetta del campionato e si porta a +8 dall’Atalanta e a +9 dal Milan, in attesa della conclusione del match dei rossoneri contro lo Spezia.

Entusiasmo in casa Napoli: festa azzurra con i tifosi

La gioia nell’ambiente azzurro è papabile tra tifosi, giocatori e staff. Al termine del match, come di consueto i calciatori del Napoli si sono recati sotto il settore ospiti per festeggiare la vittoria con i propri tifosi, condividendo l’entusiasmo per il florido periodo che sta vivendo la squadra.

Ostigard regala tutto ai tifosi: il video

Un insolito fuori dalle quinte si è verificato al termine del match. Il difensore azzurro Leo Ostigard preso dall’euforia del momento ha regalato ai tifosi tutti i suoi indumenti firmati Napoli ed è tornato negli spogliatoi in mutande, nonostante le basse temperature registrate a Bergamo. Emblema della felicità che si respira nell’ambiente della società partenopea.