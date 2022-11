Muriel contro l’arbitro Mariani: storia polemica su Instagram (FOTO)

È appena terminata la partita valevole per la tredicesima giornata di campionato tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Napoli di mister Spalletti. Il match si è concluso per 1 a 2 in favore degli azzurri, che con i 3 punti guadagnati salgono a quota 35 in campionato, lasciandosi alle spalle la squadra bergamasca a quota 27 punti.

Con questa vittoria il Napoli prolunga la sua striscia di risultati positivi in Serie A, arrivando a quota nove vittorie consecutive in Serie A. La prossima gara che spetterà agli azzurri di Spalletti sarà contro l’Empoli nel turno infrasettimanale della quattordicesima giornata.

Polemiche contro Mariani al termine del match

Al triplice fischio dell’arbitro Mariani non sono mancate le polemiche da parte della squadra di casa, insoddisfatta per una mancata assegnazione di un calcio d’angolo nelle battute finali del match. Date le polemiche e il tempo perso in tale occasione, la sponda nerazzurra si aspettava un prolungamento del tempo di recupero, non concesso dall’arbitro.

Muriel contro l’arbitraggio

Le critiche all’arbitraggio di Mariani sono arrivate anche da chi non era presente in campo: l’attaccante della Dea Luis Muriel ha infatti postato una storia sul proprio profilo Instagram, ironizzando sul tempo di recupero concesso dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

Di seguito quanto scritto nella storia:

“Se devi arbitrare alle 18:00, non mettere la cena alle 20:00 che poi non fai in tempo ad arrivare“

Il calciatore colombiano classe 1991 ha prontamente eliminato la storia dal suo profilo social.

FOTO: Storia Muriel

Fernando Graziano