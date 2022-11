Marino esulta: “Voglio ringraziare i tifosi di Atalanta e Napoli, accadrà stasera!”

Nel pre-partita di Atalanta-Napoli interviene Umberto Marino, Direttore Generale nerazzurro, ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato:

Orgoglioso dell’Atalanta?

“Preferisco raccontare la gara di stasera: ho letto tante cose. É una gara che vogliamo vincere”.

Umberto Marino ai microfoni di Dazn

Lookman?

“È semplice, è un giocatore dal profilo internazionale. Ha 25 anni e non può che migliorare. È un valore per noi, per lui e per Gasperini”.

Difficoltà di Boga?

“È un ragazzo che ha grandi qualità. Lo aspettiamo. In allenamento fa vedere molti spunti. È un ragazzo serio e professionale, avrà sicuramente spazio per far vedere le sue capacità. Mi fido di lui”.

Cosa mi piace di più di questa Atalanta?

“È una bella domanda, vediamo alla fine. Ne parliamo alla fine del campionato. Ringrazio il pubblico come sempre. Voglio ringraziare la cornice di pubblico di atalantini e napoletani. Sarà sicuramente una grande festa allo stadio. Spero che la gente possa divertirsi con queste due squadre in campo”.

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli:

Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Hojlund.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Okoli, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Soppy, De Roon, Malinovskyi, Boga, Zapata.

All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas.

A disposizione: Marfella, Sirigu, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Demme, Zedadka, Gaetano, Ndombele, Simeone, Politano, Zerbin, Raspadori.

All. Spalletti.