Mandzukic spavaldo: “La Juventus può rimontare sul Napoli. L’abbiamo già fatto”

L’ex attaccante della Juventus, Mario Mandzukic, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati dall’attaccante croato, dalle critiche ad Allegri, alla gara tra Juventus e Inter di questo weekend, fino alla possibile rimonta alla testa della classifica attualmente occupata dal Napoli.

Il calciatore ha ricordato come nella stagione 2015/16 la Juventus riuscì a rimontare anche più di 10 punti di svantaggio sull’allora Napoli allenato da Maurizio Sarri.

FOTO: Getty – Mandzukic Juventus

Rimonta Juventus sul Napoli? Per Mandzukic è possibile

Ecco quanto evidenziato:

“Rimonta possibile? Noi eravamo più indietro di 10 punti… quindi sì, è possibile! Ma non dipende da un singolo giocatore, bensì da tutta la squadra, che deve dimostrare spirito collettivo e determinazione nel voler raggiungere l’obiettivo. Quando sei così indietro, dipendi anche dagli altri. Però la Serie A è tosta, è probabile che tutti possano perdere punti strada facendo.

Nel 2015-16, quando eravamo indietro, ci siamo riuniti e tutti insieme abbiamo deciso di invertire la rotta. Adesso non sono nello spogliatoio e quindi non posso dire di più. I ritorni di Pogba e di Chiesa al top aiuteranno, ma non giocano da soli”.