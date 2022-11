Gasperini: “L’arbitro ha perso un po’ la barra della partita”

Nel post-partita di Atalanta-Napoli interviene l’allenatore atalantino Gasperini ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato:

Soddisfatto della prestazione?

“Esco da questa partita con una certezza: che faremo bene. È una squadra che cresce: ho visto una sia crescita tecnica che fisico-atletica, siamo stati all’altezza e in alcuni casi anche sopra il Napoli. Ci dispiace aver perso. Siamo stati sfortunati, non avremmo meritato di perdere. Dobbiamo uscire orgogliosi e molto fiduciosi”.

Gasperini nel post-partita

Mancato recupero?

“Penso che nel finale l’arbitro ha perso un po’ la barra della partita. Diversamente non ci sono stati episodi eclatanti. La partita è stata corretta: agonistica e veloce, una bella partita. Sul recupero l’unica situazione su cui si può discutere”.

Andamento della partita?

“Penso nella prima parte della gara: siamo andati in vantaggio su un episodio da rigore. Avevamo costruito ed eravamo pericolosi, la partita era aperta. Peccato aver preso goal subito su una situazione da calcio d’angolo dove siamo rimasti spiazzati. Va bene, al di là degli episodi, il Napoli ha qualità e noi abbiamo fatto bene, sono soddisfatto di essere misurato con il Napoli. I ragazzi sono una garanzia”.

Alzare il livello tecnico con giocatori che tornano?

“Sì, però non era facile costruire tanto con questo Napoli. Abbiamo creato diverse occasioni clamorose, abbiamo attacco bene e impedito i contropiedi che il Napoli sa fare bene. Dobbiamo migliorare sul disimpegno da dietro. In avanti abbiamo fatto bene. Con fuori Muriel e Zapata era evidente la perdita, ma sono soddisfatto dei ragazzi. Stanno crescendo attraverso queste partite”.

Rispetto agli anni passati?

“Voi volete sempre parlare di risultati e posizioni in classifica. Non ci tiriamo indietro e andiamo al massimo. Ci sono stati diversi giocatori che sono andati via, altri hanno degli infortuni ma quello che era importante era arrivare a questo punto. La squadra sta crescendo in consapevolezza e in tecnica: il campionato è ancora lungo. Ancora ora non so dove possiamo posizionarci, partite come quella di oggi mi fanno ben sperare”.

Il report della partita:

Atalanta-Napoli: 19′ Ademola Lookman, 23′ Victor Osimhen, 35′ Eljif Elmas.

Gasperini in conferenza stampa:

Gasperini in conferenza stampa

“Sul Napoli poco da dire rispetto a tutto quello che si è detto di noi. Usciamo rinforzati da questa partita, è stata una buona prestazione di squadra indipendentemente da tutto. Faremo quello che è nelle nostre possibilità sempre. Questa partita è la conferma che possiamo far bene in ogni gara”.

Napoli più cinico?

“In questo tipo di partite conta tanto la precisione negli episodi che ti capitano o ti costruisci. Un po’ di sfortuna, esempio è la traversa di Lookman. Napoli poche occasioni da gol ma credo sia stato più merito nostro. Siamo stati bravi a giocare con il pallone, questo mi piace”.

Come usciamo da questa partita?

“Siamo riusciti a chiudere spazi in maniera ottima; sono tutte situazioni che se guardo in casa nostra posso solo dire che va bene. Usciamo convinti di poter fare bene dopo aver incrociato una grande squadra”.

Dove può arrivare l’Atalanta?

“Sinceramente per me da inizio dell’anno continuo a dire che non so quale sarà il nostro cammino. La strada è quella giusta. Neanche quando siamo arrivati per tre anni di fila terzi pensavamo a parlare di champions. Se fai queste partite contro queste squadre fai strada”.

Pasalic?

“Ha fatto una delle sue migliori partite, quando hai gamba riesci a fare sempre bene. Oggi avevamo fuori De Roon e sembrava impossibile pensare di giocare senza di lui. Ederson? Siamo sempre stati convinti di lui, mai fatta una prestazione come quella di stasera”.

Colpa dell’arbitro?

“Sta chiedendo una cosa esagerata, non mi sembra giusto dirlo. Gara giocata con agonismo ma anche con grande correttezza. La partita a me è piaciuta e non ci sono stati errori arbitrali. Il finale è saltato un po’ per aria; 4 minuti sono diventati 1”.

Cambio tattico della squadra con l’assenza di Kvara?

“Abbiamo preparato la partita così, ieri si è saputo della sua assenza e non ho cambiato nessuna scelta. Il mio undici titolare sarebbe stato lo stesso che avete visto oggi”.