De Laurentiis festeggia dall’America: “Squadra straordinaria”

Il Napoli di Luciano Spalletti trionfa a Bergamo, sconfiggendo per 1-2 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini grazie alle reti di Osimhen ed Elmas. Con la nona vittoria consecutiva in Serie A gli azzurri si portano a +8 dalla formazione nerazzurra e a +9 dai rossoneri, in attesa del risultato finale di Milan-Spezia.

De Laurentiis elogia la squadra

Al termine della gara anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha espresso la sua gioia tramite un tweet sul proprio profilo, elogiando la squadra per il risultato ottenuto e per il momento di forma dei suoi ragazzi.

Di seguito quanto scritto dal patron del Napoli:

“Un Forza Napoli Sempre dall’America per una squadra straordinaria!“

Napoli a +8: le prossime sfide

Il Napoli prosegue con la sua scalata positiva, blindando la vetta di Serie A in attesa dei prossimi impegni in casa e della sosta per il Mondiale in Qatar. Il prossimo appuntamento per i partenopei è nel turno infrasettimanale contro l’Empoli martedì 8 novembre alle ore 18:30. A seguire gli azzurri scenderanno in campo sempre allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese.

FERNANDO GRAZIANO