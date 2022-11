Solita vergogna a Bergamo: cori razzisti contro Napoli dai tifosi dell’Atalanta!

Per l’ennesima volta ci ritroviamo a parlare di un episodio increscioso a cui sempre più spesso assistiamo negli stadi italiani.

Nel corso della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A tra Atalanta e Napoli, infatti, si sono sentiti chiaramente alcuni cori discriminatori di matrice territoriale contro la città di Napoli e i napoletani intonati dai supporters bergamasci.

Un episodio davvero spiacevole e, purtroppo, non nuovo in occasione degli incroci fra le due squadre.

Cori razzisti tifosi Atalanta Napoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Odio Napoli”: cori razzisti dei tifosi dell’Atalanta

Gli spettatori più attenti saranno sicuramente già a conoscenza di questi beceri cori, facilmente udibili in TV durante la messa in onda della gara. Tra i più “generosi” ci sono gli intramontabili “Odio Napoli” e “Noi non siamo napoletani”.

Si aspettano ora provvedimenti da parte della Lega Serie A. L’accoglienza di una nutritissima parte tifosi bergamaschi si conferma ancora una volta pessima. Una frangia corposa di sostenitori orobici nutre da decenni un odio molto marcato nei confronti dei napoletani e non smette di sottolinearlo.