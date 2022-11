Non solo lo stop di Kvaratskhelia: l’Atalanta avrà altri tre vantaggi contro il Napoli

Uno dei big match di questo 13^ turno di Serie A è sicuramente quello che al Gewiss Stadium di Bergamo vedrà l’una contro l’altra Atalanta e Napoli. I partenopei vogliono mantenere la testa della classifica provando ad aumentare il distacco dalle inseguitrici.

I partenopei dovranno affrontare la sfida con l’handicap di non avere a disposizione Kvaratskhelia. L’esterno georgiano ha infatti accusato un acuto dolore lombare e pertanto non prenderà parte alla sfida. Eppure, nonostante questa notizia, l’edizione odierna del Corriere dello Sport, rivela l’Atalanta avrà altri tre vantaggi a disposizione per questo delicato incontro con il Napoli di Luciano Spalletti.

FOTO: Getty – Gasperini Atalanta

Atalanta Napoli, i tre vantaggi a disposizione di Gasperini

Di seguito quanto evidenziato:

“I primi tre vantaggi sono per Gasperini. Del primo avrebbe fatto volentieri a meno: non giocando in nessuna Coppa, ha preparato la squadra per una settimana, mentre Spalletti l’ha guidata martedì scorso nella prima sconfitta stagionale a Liverpool. Il secondo è un vantaggio un po’ contraddittorio: giocando in casa, avrà alle spalle l’urlo incessante di tutto lo stadio, ma in questo campionato l’Atalanta ha vinto più volte in trasferta (5, con 1 pareggio e 0 sconfitte) che sul suo campo (3, con 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il terzo, infine, avrà poca influenza sulla gara, però sapere che Milan, Roma, Lazio e Inter tiferanno per la tua squadra è una piccola spinta. Tiferanno per evitare che il Napoli prenda davvero il volo. Perché di questo si tratta: se il Napoli passa anche a Bergamo, contro la più vicina inseguitrice, la sua candidatura allo scudetto acquista una forza straordinaria“.