Mertens esulta per la vittoria del Napoli: l'ex azzurro fa emozionare i tifosi (FOTO)

Il Napoli vince anche a Bergamo: con la vittoria sull’Atalanta, gli azzurri allungano sul secondo posto, occupato dal Milan. I rossoneri, nel match disputato in serata contro lo Spezia, vince con sofferenza per 2-1 grazie a una rete nel finale di Giroud. Grazie a questi tre punti, i ragazzi di Pioli salgono a quota 29, superano l’Atalanta e si mettono a -6 dal Napoli.

Atalanta Napoli (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Atalanta Napoli, Mertens esulta sui social

I tifosi del Napoli stanno vivendo un periodo d’oro e si godono una squadra che riesce a vincere su ogni campo e dimostrare la propria forza di settimana in settimana.

Tra i vari tifosi, c’è anche un ex calciatore azzurro che continua a seguire il Napoli e continua a tifare per i suoi ex compagni: si tratta di Dries Mertens, il bomber di tutti i tempi della storia del club e beniamino dei supporter partenopei.

Mertens ha esultato per la vittoria del Napoli, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram con una foto della squadra e una didascalia molto semplice “What a night” (“Che serata”). Poche parole che emozionano tutti i tifosi del Napoli, rimasti molto legati all’attaccante belga, attualmente in forza al Galatasaray.