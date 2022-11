Home » Copertina Calcio Napoli » Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: tre dubbi per Spalletti, chi è favorito per sostituire Kvara

Smaltita la delusione per la prima sconfitta stagionale con il Liverpool in Champions League, che ha comunque qualificato il Napoli come primo del girone, per gli azzurri di Luciano Spalletti è già tempo di voltare pagina e pensare all’imminente impegno di campionato contro l’Atalanta.

I bergamaschi di Gian Piero Gasperini sono tra le rivelazioni del campionato di Serie A, essendo attualmente la prima inseguitrice del Napoli, con 5 punti di distacco dagli azzurri. La Dea è una squadra profondamente cambiata rispetto al passato, non più votata solo all’attacco: l’Atalanta vanta infatti la miglior difesa del torneo, molto più attenta rispetto al passato in fase difensiva e pronta a ripartire poi in velocità, senza rinunciare ai proverbiali duelli uomo contro uomo a tutto campo.

Dunque un impegno tutt’altro che semplice per il Napoli da superare, al quale va aggiunto l’handicap di dover rinunciare al migliore calciatore fin qui della squadra e forse dell’intera Serie A: Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha dato forfait dopo aver accusato una lombalgia acuta nella giornata di venerdì. Pertanto non è stato nemmeno inserito nella lista dei convocati.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

È dunque partito il toto sostituto, con Spalletti che ha tre carte da scegliere al posto del georgiano: Raspadori alto a sinistra, Elmas o Lozano con Politano a destra. Al momento appare in vantaggio l’ex Sassuolo, ma tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore. Gli altri ballottaggi sono tra Ostigard e Juan Jesus al fianco di Kim in difesa, con il brasiliano che pare avanti nelle scelte di Spalletti, e Mario Rui e Olivera per il ruolo di terzino sinistro, con il portoghese leggermente favorito.

Atalanta Napoli, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Holjund. Allenatore: Gasperini.

Ballottaggi: Maehle-Soppy 55%-45%, Holjund-Duvan/Boga 55%-45%.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

Ballottaggi: Juan Jesus-Ostigard 60%-40%, Mario Rui-Olivera 55%-45%, Raspadori-Elmas/Lozano 55%-45%.

ARBITRO: Mariani (Cecconi-Bercigli, IV: Sozza, VAR: Irrati, AVAR: Abbattista).