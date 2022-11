Home » News Calcio Napoli » Atalanta-Napoli, record per Osimhen: è il primo in Serie A!

Dopo 45′ ad altissima intensità, il Napoli è in vantaggio per 1-2 al termine della prima frazione contro l’Atalanta. Gli azzurri, in svantaggio grazie al rigore di Lookman, l’hanno poi ribaltata prima con Osimhen e poi con Elmas.

La rete del numero 9 azzurro ha un valore particolare. Si tratta, infatti, di una marcatura che ha stabilito un record nel campionato di Serie A.

Atalanta Napoli gol Osimhen (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

Atalanta-Napoli, il gol di Osimhen è un record

Quello siglato al minuto 23 della sfida contro l’Atalanta è stato il 32° gol in Serie A per l’attaccante del Napoli, che supera Nwankwo Simy (a quota 31) e diventa il miglior marcatore nigeriano nella storia del massimo campionato italiano.

Di seguito la classifica dettagliata:

1) VICTOR OSIMHEN (Napoli): 32 gol

(Napoli): 32 gol 2) NKWANKWO SIMY (Crotone): 31 gol

(Crotone): 31 gol 3) OBAFEMI MARTINS (Inter): 28 gol

(Inter): 4) STEPHEN MAKINWA (Modena, Atalanta, Palermo, Lazio, Reggina, Chievo): 16 gol

(Modena, Atalanta, Palermo, Lazio, Reggina, Chievo): 5) VICTOR OBINNA (Chievo, Inter): 14 gol

(Chievo, Inter): 6) CHRISTIAN OBODO (Perugia, Fiorentina, Udinese, Lecce): 9 gol

(Perugia, Fiorentina, Udinese, Lecce): 7) JOEL OBI (Inter, Parma, Torino, Chievo): 8 gol

(Inter, Parma, Torino, Chievo): 8) OGENYI ONAZI (Lazio): 4 gol

L’attaccante nigeriano del Napoli ha siglato già 8 reti in questa stagione: 7 in Serie A e 1 in UEFA Champions League.