Gasperini teme Lobotka, preparata una gabbia a centrocampo: chi sarà a marcarlo

C’è grande attesa per la sfida tra Atalanta e Napoli, uno dei big match della tredicesima giornata del campionato di Serie A. I partenopei dovranno però rinunciare a Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano ha infatti accusato una forma acuta di lombalgia e per questo ha dovuto dare forfait per il match.

Gian Piero Gasperini ha scoperto dell’assenza del georgiano proprio mentre preparava una gabbia di marcature per lui ideata. Eppure non solo l’esterno ex Dinamo Batumi, i bergamaschi temono vari calciatori del Napoli e quindi si stanno preparando varie contromisure tattiche.

Lobotka Napoli (Getty Images)

Atalanta Napoli, la gabbia di Gasperini per Lobotka

A parlarne nel dettaglio è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

“Anche l’Atalanta ha una nuova versione, non è soltanto aggressività (che in certi momenti della gara riduce per un’attenta gestione), dinamismo e qualità, dote spesso sottovalutata in quella squadra, adesso riflette, abbassa il ritmo e poi schizza via negli spazi.

Gasperini marcherà Lobotka probabilmente con Pasalic e subito dopo con Scalvini o Koopmeiners, ma lo slovacco in questo momento appare inafferrabile, come una trottola gira su se stesso, salta l’avversario e apre il campo al gioco. Se Pasalic, con l’assistenza dei suoi compagni, avrà però la meglio, al Napoli non mancheranno le alternative nella prima costruzione della manovra come Anguissa e Zielinski“.