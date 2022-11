Gasperini è una furia contro la panchina del Napoli: “Vergogna!”

Atalanta-Napoli si scalda. I secondi 45 minuti del big match della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 stanno regalando ai tifosi una partita ad altissima intensità.

Dopo un primo tempo scoppiettante, il Napoli è in vantaggio per 1-2 contro l’Atalanta. Gli azzurri, in svantaggio grazie al rigore di Lookman, l’hanno poi ribaltata prima con Osimhen e poi con Elmas.

Atalanta-Napoli, Gasperini furioso: “Vergogna!”

Nel corso del secondo tempo la partita è diventata più fisica e combattuta a centrocampo; di conseguenza, gli animi in campo e sulle panchine si sono riscaldati rapidamente.

“Questa è una vergogna” ha urlato Gian Piero Gasperini all’arbitro Maurizio Mariani nel corso della ripresa. Tutta la panchina del Napoli allora è scattata in piedi e si è lamentata per un presunto fallo di Osimhen.

L’allenatore dei padroni di casa, come riportato da DAZN, ha avuto qualcosa da ridire all’arbitro e poi se l’è presa con Spalletti e con tutta la panchina degli ospiti per il loro comportamento a sua detta poco corretto. Poi è arrivato Mariani a placare il tutto, con il labiale abbastanza chiaro del Gasp: “Vergogna”.