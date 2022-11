Alvino: “Faccio chiarezza sull’infortunio di Kvara”, poi la sensazione sul sostituto!

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli rivelando alcuni aggiornamenti sulla squadra di Spalletti. Ecco quanto evidenziato:

“Intanto diciamo che il Napoli si è risvegliato in una soleggiata Bergamo. Stanno girando le foto della neve al sole sulle Alpi. Sembra si sia capovolto il mondo (ride, ndr), a Napoli piove a dirotto e a Bergamo c’è il sole.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

Parlando di cose più serie, ci tengo a fare chiarezza su quanto è circolato nelle scorse ore sull’infortunio di Kvaratskhelia. Mi sono informato e da quello che so il problema alla schiena si è palesato ieri a fine allenamento svolto per intero. Non c’erano fastidi arretrati dopo la trasferta di Liverpool come qualcuno aveva ipotizzato. Kvara ha avuto il classico colpo della strega, la schiena si è bloccata dopo la seduta. Molti di voi sanno cos’è la lombalgia, il dolore ti blocca e ti impedisce qualsiasi movimento. Il ragazzo si è fermato subito. Ripeto, è un semplice ma maledetto colpo della strega.

Chi lo sostituirà a Bergamo? C’è il massimo riserbo al momento. Ma posso dirvi la mia sensazione: ovvero quella che giochi Lozano a sinistra con Politano a destra“.