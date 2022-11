Brutte notizie nell’Udinese, un titolare a rischio: salta il Napoli?

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare le ultime tre partite del 2022 prima della sosta a causa dei Mondiali in Qatar. Oltre all’Atalanta, gli azzurri sfideranno anche Empoli e Udinese entrambi allo Stadio Maradona.

I friulani, in questo avvio di stagione, sono stati la sorpresa della Serie A esprimendo un bel calcio e ottenendo grandi risultati. Il nuovo tecnico Sottil ha dato una nuova impronta alla squadra che sta andando ampiamente oltre le aspettative.

Destiny Udogie Infortunio (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

L’Udinese questa sera scenderà in campo contro il Lecce per avvicinarsi nuovamente alla zona Europa. I bianconeri, però, dovranno fare a meno di un titolarissimo.

Si tratta di Destiny Udogie, terzino classe 2002, che l’anno prossimo passerà al Tottenham di Antonio Conte. Secondo quanto appreso da SkySport, il talento italiano è alle prese con un problema muscolare dell’ultima ora. La sua presenza in campo, infatti, non era in dubbio fino a poco fa, ma ora è costretto a dare forfait. Per Udogie – che non è sceso in campo questa sera nella sfida contro il Lecce – si tratta di un problema al flessore.

Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma è possibile che Udogie sia costretto a saltare anche i prossimi impegni dell’Udinese, tra cui la sfida al Napoli della prossima settimana.