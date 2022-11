Tragedia sfiorata nel Napoletano: crollata una parte di stadio (VIDEO)

In Campania, e soprattutto nel Napoletano, nella giornata odierna si sono abbattutti grossi temporali, provocando disagi a strade e cittadini, oltre che alle infrastrutture.

Un esempio è quanto successo nelle scorse a Ercolano (NA), dove si sono verificati grossi danni alla struttura dello stadio “Solaro”, casa dell’Ercolanese, con un parziale crollo dell’impianto.

Paura a Ercolano: le immagini della tragedia sfiorata

L’Ercolanese quest’oggi ha pubblicato sui social le immagini, denunciando quanto successo a causa dei forti temporali. Di seguito, il comunicato del club

“La grande pioggia che nel pomeriggio di oggi ha investito il nostro territorio ha causato grandi danni allo stadio Solaro. Eravamo al campo dove era in programma la nostra seduta di allenamento che purtroppo non ha avuto luogo. Le immagini che in queste ore girano sui social testimoniano la gravità dell’evento e per fortuna c’è stata solo una grande paura.

La chiusura totale dell’impianto ci crea forte disagio sia per la scuola calcio che per la prima squadra, in tempi record abbiamo già risolto per la scuola calcio, stiamo lavorando incessantemente per risolvere il disagio che riguarda la prima squadra sia per gli allenamenti che per le gare interne, siamo orfani ad oggi di un campo, di un magazzino, di una lavanderia, ma la nostra forza e il nostro impegno porterà a risolvere anche questo.

Resta la speranza che la struttura ci venga resa disponibile quanto prima, a tal proposito la società e in prima persona il presidente Umberto Raiano si rende disponibile a dare il suo contributo professionale alla risoluzione del problema. Provvederemo ad aggiornare appena ci saranno novità“.

Giacomo Maraucci