Novità al Maradona dopo i gol del Napoli: i tifosi saranno protagonisti

È prevista un’interessante novità per le prossime partite del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo i gol degli azzurri, infatti, risuonerà una canzone nello stadio che saranno i tifosi a scegliere. Come? Lo spiega la SSC Napoli su Twitter:

“Quale sarà la nostra nuova goal song? La scelta spetta a voi! Scarica l’app di Socios, vota e scopri come vincere premi esclusivi!”.

Napoli Maradona (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Cos’è Socios.com?

Socios.com è una piattaforma di engagement che si occupa di lanciare Fan Token associati a club di calcio o ad altre società che appartengono al mondo dello sport. Il sistema è stato creato da Chiliz, una criptovaluta che è il principale fornitore di blockchain per l’industria globale dello sport e dell’intrattenimento.

Cosa sono i Fan Token?

I Fan Token possono essere considerati come delle “azioni” acquistate dal tifoso per determinare, seppur in maniera marginale, le mosse di una società di calcio. Un Fan Token è trattato in criptovalute, quindi per comprarne uno o più di uno è necessario scambiare il proprio denaro in criptovaluta (un processo gestito dalla piattaforma stessa a cui ci si rivolge).

Il valore del Fan Token ($NAP Fan Token nel caso della SSC Napoli) oscilla nel corso tempo in base all’andamento della criptovaluta Chiliz: in sintesi, può acquisire valore o perderlo. Nel lungo periodo il meccanismo dei Fan Token può rivelarsi cruciale per una società di calcio, che in questo modo può finanziarsi in tempi rapidi (senza passare dal sistema bancario); il tutto sfruttando la propria base di tifosi in tutto il mondo.