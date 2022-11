“Gira una voce: Osimhen gioca per volere di De Laurentiis! Vuole guadagnare su di lui a fine stagione”

Gennaro Montuori, ex capo tifoso, ora conduttore televisivo, ha parlato a napolipiu.com di una voce riguardante Victor Osimhen e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato:

Montuori su Osimhen

“Non si capisce perché un giocatore come Giovanni Simeone stia giocando così poco. Ci sono tanti che pensano che sia quantomeno allo stesso livello di Victor Osimhen. Ma sul nigeriano gira una strana voce. Si dice che debba giocare per volere di Aurelio De Laurentiis che a fine stagione vuole venderlo per realizzare una grossa plusvalenza. Io però non voglio assolutamente credere a questa voce. Io speso che in questo momento stia pensando più allo scudetto che ad eventuali cessioni“.

“Il Napoli ha perso con il Liverpool ma non ha affatto demeritato. Però devo dire che la gestione dei cambi da parte di Luciano Spalletti non mi è piaciuta affatto. Certi calciatori dovevano entrare molto prima“.