Dal Barcellona al Napoli: gli azzurri sognano il colpo a gennaio

Spunta un nuovo nome dalla Spagna per il mercato del Napoli. Secondo il quotidiano catalano El Nacional, gli azzurri in vista di gennaio sarebbero sulle tracce di Jordi Alba, terzino in esubero nel Barcellona.

Il giocatore, visto il suo alto stipendio, è già dalla scorsa estate nell’elenco dei partenti e come retroscena viene raccontato che abbia rifilato un no ad una proposta dell’Inter di qualche mese fa. Ora Jordi Alba sarebbe attenzionato dal Napoli, con i blaugrana che pur di disfarsi del suo ingaggio sarebbero disposti a lasciarlo partire gratis e in prestito.

Jordi Alba Napoli (Getty)

La miglior qualità di Jordi Alba è senza dubbio la velocità. È inoltre molto resistente, dote che gli permette di galoppare costantemente sulla fascia di competenza. Pur essendo un terzino, infatti, sa farsi apprezzare anche in fase offensiva.

Jordi Alba ha giocato nella maggior parte delle gare del club in Primera División 2022/2023, avendo collezionato 8 presenze, per un totale di 502 minuti. Il terzino è partito titolare in 5 presenze su 12 giornate ed è subentrato 3 volte.