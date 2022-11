Calciomercato, già 2 gol e 1 assist in Serie B: il giovane attaccante che piace al Napoli

LUVUMBO NAPOLI – Il Napoli di Luciano Spalletti, che sabato pomeriggio sarà ospite dell’Atalanta al Gewiss Stadium, resta imbattuto in campionato e il sogno Scudetto è tornato un pensiero ricorrenti in casa azzurra.

Gli acquisti del mercato estivo si sono rivelati decisivi, ma soprattutto complementari con chi invece è rimasto in azzurro, a differenza di molti calciatori che invece hanno salutato la maglia azzurra.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, però, non ha intenzione di fermarsi qui e valuta diversi profili in prospettiva che, magari, possono tornare di moda in vista delle prossime sessione di calciomercato.

Occhi del Napoli su Zito Luvumbo: è sfida a tre club di Serie A al gioiello del Cagliari

Si inizia a muovere qualcosa in casa Napoli in chiave mercato, nonostante alla sessione invernale mancano praticamente altri due mesi.

Tra i vari nomi tenuti sotto monitoraggio, la dirigenza del Napoli – secondo quanto si apprende da Tuttosport – sta osservando con attenzione Zito Luvumbo, ala destra di proprietà del Cagliari. Il ragazzo sta dimostrando tanto con la maglia dei sardi, segnando già due reti e fornendo un assist in 11 partite. Al ventenne però sono interessati anche club come Torino, Fiorentina e Sassuolo.

Per profilo tecnico e tattico, età, potenzialità e prezzo rappresenta un obiettivo principale per la dirigenza granata e sicuramente bisognerà stare attenti a non farselo scappare, nel caso in cui il Napoli decidesse di fare sul serio.

Il ragazzo ha iniziato la propria carriera con gli under 20 del CD 1º de Agosto, squadra angolese. Nell’agosto del 2020 si trasferisce nelle giovanili del Cagliari. Il ragazzo viene notato fin da subito per la sua duttilità e la sua tecnica, ma non trova spazio in prima squadra.

L’anno successivo ripartirà in prestito dal Como dove militerà in prima squadra. Nel gennaio 2022 torna nelle giovanili del Cagliari, per poi fare il salto di qualità in prima squadra nel corso dell’ultimo pre-campionato. Intanto, il Napoli osserva e mette nel mirino Luvumbo.

Giacomo Maraucci