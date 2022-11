Home » News Calcio Napoli » Formazioni Atalanta Napoli: tre novità per Spalletti, la soluzione di Gasperini per sostituire Muriel

FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI – Si avvicina sempre più la sfida d’alta classifica tra l’Atalanta e Napoli, in programma per sabato 5 novembre alle 18:00. La squadra di Luciano Spalletti cercherà subito di trovare il filo delle vittorie, spezzatosi nella sconfitta di Anfield contro il Liverpool.

D’altro canto, però, la squadra nerazzurra ha la possibilità di accorciare il distacco sulla squadra partenopea. Il distacco tra le due compagini (rispettivamente prima e seconda della classifica della Serie A) è attualmente di quattro punto, e un successo significherebbe allungare ulteriormente sulla seconda.

Un’opportunità che il Napoli vuole cogliere, anche per lanciarsi con il morale alle stelle nell’ultima volata prima della sosta che recita Atalanta, Empoli e Udinese.

Atalanta-Napoli: i precedenti tra le due squadre

Atalanta e Napoli si sono sfidate, in complessivo, per ben 118 volte. Il bilancio dei precedenti tende in favore della squadra azzurra:

33 vittorie dell’Atalanta

35 pareggi

50 vittorie del Napoli

Di queste 118 partite, 51 si sono giocate a Bergamo. Di seguito, i precedenti in casa dei nerazzurri:

22 vittorie dell’Atalanta

18 pareggi

11 vittorie del Napoli

Come scenderanno in campo Atalanta e Napoli? Le ultime

Sia Gian Piero Gasperini che Luciano Spalletti studiano le mosse in vista della sfida di sabato. Se il tecnico nerazzurro ha avuto la possibilità di preparare il match con la consueta ‘settimana tipo’, lo stesso non si può dire per quello partenopeo che si ritrova costretto a gestire anche le energie, considerati i tantissimi impegni ravvicinati.

In casa Atalanta, l’infortunio di Luis Muriel è praticamente la novità del giorno. Il giocatore colombiano non sarà disponibile per la sfida contro la capolista, con Gasperini che valuta così piani alternativi per ovviare alla sua assenza.

Rotazioni e punti fermi invece per Spalletti, pronto ad apportare diversi cambiamenti rispetto a quanto visto nell’ultima sfida contro il Liverpool di Jurgen Klopp. In particolare, si prevedono i rientri nella formazione titolare dei vari Mario Rui, Zielinski e Lozano. Ballottaggio, invece, tra Ostigard e Juan Jesus, con quest’ultimo che sembra essere favorito.

Di seguito, le probabili formazioni che scenderanno in campo sabato al Gewiss Stadium di Atalanta e Napoli:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Zapata. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti