UFFICIALE – Atalanta, guaio per Gasperini: infortunio del titolare, non ci sarà contro il Napoli

Notizia che arriva oggi da Bergamo, dopo l’allenamento dell’anti-vigilia dell’Atalanta, in vista del delicato match contro il Napoli, ai vertici della classifica.

Gasperini non sorride, perché contro i partenopei dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari, a causa dello stop venuto fuori e confermato dall’allenamento odierno al Centro Bortolotti.

Quello che segue, è il comunicato ufficiale dell’Atalanta in merito all’infortunio di Luis Muriel. Il calciatore colombiano non sarà del match contro gli azzurri, nella sfida di sabato alle 18, nell’anticipo pomeridiano valevole per la 13a giornata di Serie A.

Atalanta, comunicato ufficiale: infortunio Muriel

Salterà il match contro il Napoli, per infortunio, Luis Muriel. Ecco cos’ha comunicato l’Atalanta, dopo l’allenamento di oggi: “Allenamento al pomeriggio per i nerazzurri al Centro Bortolotti in preparazione della sfida con il Napoli di sabato alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Lavoro differenziato per de Roon e Zappacosta. Ai box Muriel: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante colombiano hanno evidenziato una lesione parziale dell’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”.