Napoli senza Kvaratskhelia: a Bergamo la vera prova del nove

Khvicha Kvaratskhelia salterà Atalanta-Napoli e la disperazione e la paura regnano sovrane tra i tifosi partenopei. Tutto ampiamente comprensibile.

In una gara così importante, Spalletti perde forse l’uomo più importante, quello in grado di spaventare qualsiasi difesa. Una tegola non da poco.

Ma l’infortunio del georgiano può far capire la vera forza del Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia (FOTO – Getty Images)

Il gruppo è più forte del singolo

Gli azzurri, da inizio anno, hanno dovuto sopperire ad assenze importanti (per periodi diversi) come quelle di Osimhen, Anguissa e Rrahmani. Ogni infortunio è stato accolto allo stesso modo. Eppure, non è andata così male.

Osimhen è stato sostituito alla grande da Raspadori e Simeone; Spalletti ha trovato in Juan Jesus e Ostigard due valide alternative di Rrahmani; Ndombele non ha fatto sentire l’assenza di Anguissa.

È vero, Kvara forse è uno dei pochi insostituibili, anche perché di riserve vere e proprie non esistono. Raspadori ha ricoperto bene quel ruolo nel match di Champions contro i Rangers, ma la forza degli avversari ha reso tutto più facile; Lozano dovrebbe essere spostato a sinistra e su quella fascia ha spesso faticato; Elmas sarebbe adattato in un ruolo non suo e in cui non ha mai entusiasmato.

Eppure, come detto in precedenza, il Napoli può far capire a tutti che la vera forza di questa squadra è il gruppo e non la bravura dei singoli. Una vittoria a Bergamo metterebbe il Napoli in una fascia superiore rispetto a tutte le squadre di Serie A. E siamo sicuri che Spalletti lo spiegherà bene ai suoi ragazzi.