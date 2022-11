Sorteggi Champions League, rischio PSG ma il Bayern Monaco può “salvare” il Napoli

Con il primo posto conseguito dopo un fantastico girone di Champions League, il Napoli e i suoi tifosi speravano di aver evitato le migliori squadre del torneo, canditate alla vittoria finale.

Quanto successo ieri sera però tra Paris Saint Germain e Benfica ha dell’incredibile, con i lusitani che hanno rifilato una goleada al Maccabi Haifa, mentre il PSG ha vinto di misura contro la Juventus.

Arrivo a pari punti per le due squadre, con entrambi gli scontri diretti finiti in parità e con lo stesso numero di gol fatti e subiti. A determinare l’ordine di classifica è stato il numero di gol segnati in trasferta dalle due squadre, in favore del Benfica.

Secondo posto dunque per il Paris Saint Germain, che rientra tra le possibili avversarie per il Napoli nell’urna di Nyon.

Sorteggi Champions League, il Bayern può “aiutare” il Napoli

Il Napoli agli ottavi potrà sfidare una delle seguenti squadre: Club Brugge, Eintracht Francoforte, RB Lipsia, Borussia Dortmund e appunto PSG. Come si può notare, ci sono ben tre squadre tedesche che hanno passato il girone al secondo posto.

Spalletti Liverpool Napoli (Photo by Oli SCARFF / AFP) (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

In questo momento quindi entra in gioco il Bayern Monaco per “aiutare” il Napoli ad evitare il sorteggio con il PSG. I bavaresi infatti possono essere sorteggiati solo contro Brugge, PSG, Liverpool e Milan.

La percentuale per il Bayern Monaco di essere sorteggiato contro il PSG è dunque del 25%, così come contro le altre tre squadre.

Percentuale più alta per i bavaresi rispetto al Napoli che avendo cinque squadre a disposizione nell’urna ha il 20% di sorteggiare i parigini. I tifosi del Napoli però, ben consci della “solita fortuna” nei sorteggi, hanno già immaginato il proprio San Valentino a Parigi.