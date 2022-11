Napoli, Simeone svela i suoi segreti: “Ascolto, lavoro e non parlo”

Si è preso già Napoli, nell’affetto generale dei suoi tifosi in un ambiente che sta costantemente supportando la squadra, in un’annata che fino a questo momento sta regalando gioie ai suoi tifosi.

Di gioie ne sta regalando anche il “Cholito” Simeone che ha già un legame speciale con i tifosi partenopei. Di questo e di molto altro, ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e, quelle che seguono, sono le sue dichiarazioni alla radio ufficiale della SSC Napoli:

Simeone: “La fortuna non viene da sola”

“Cos’ho di speciale? Non lo so, sono un ragazzo semplice, cerco di non parlare troppo, ma di ascoltare tanto. Voglio lavorare, non ci sono tanti segreti. Silenzio e lavoro, poi il resto accade perché uno quando lavora e fa sacrifici, poi le cose vengono. A volte parlano di fortuna, ma la fortuna non viene da sola. Si prepara il momento e si arriva, è per questo che sono qui”.