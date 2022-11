Liberti e Chironi stendono 2-1 l’Atletico, il Pomigliano vola nelle zone alte della classifica

È un successo anche la sfida contro l’Atletico Calcio per il Pomigliano, che si porta così a sette risultati utili consecutivi, con sei vittorie ed un pareggio. La squadra di mister Rea matura un 2-1 ‘casalingo’, portandosi così a soli quattro punti dall’Ischia ed in piena zona play-off.

Il match, sin da subito, mostra di essere una prova ardua per entrambe le squadre, ma nel primo tempo i granata fanno la differenza. Dopo circa dieci minuti al Vallefuoco di Mugnano, il dominio è appannaggio del Pomigliano che, incontenibile continua a fare bene. Le squadre scendono in campo ordinate ed organizzate, con marcature attente e spazi ben preclusi. Pertanto, la sfida offre tante occasioni e con il passare dei minuti lascia spazio ad una gara ricca di emozioni.

Pomigliano-Atletico, primo tempo

A rompere gli indugi ci pensa un contropiede ospite al minuto 17. Dopo un angolo granata la palla viene spazzata e raccolta da Ragosta che, dalla trequarti sinistra, crossa e trova la traversa.

Il capovolgimento di fronte successivo sorprende una retroguardia di casa sguarnita: un filtrante imbecca Labriola che, scartato il portiere in uscita, può liberamente insaccare il vantaggio. La risposta del Pomigliano arriva con alcune accelerazioni significative. Al minuto 33, su punizione di Ragosta, Campanile colpisce di testa e va vicino al gol. Al 37′, invece, Abayian riceve al limite e spalle alla porta riesce a girarsi. Ma da buona posizione non inquadra lo specchio.

Col trascorrere dei minuti pare accentuarsi la capacità del Pomigliano di finalizzare la propria manovra, nonostante la buona copertura degli avversari. Al 41’ infatti, arriva il gol del pareggio. Una torre di Abayian trova Liberti. Il capitano ruba il tempo al difensore allungandosi la sfera di testa ed anticipa il portiere in uscita, siglando la rete che vale il pareggio. A fine tempo Di Napoli , lascia partire un destro potente che però finisce al lato.

Pomigliano-Atletico, secondo tempo

Ad inizio ripresa le squadre trovano ancora con difficoltà spazi e mordente, dando vita ad un secondo tempo iniziale, privo di sussulti. Al minuto 56 Labriola si vede negare la doppietta da Buonanno. L’attaccante , si ritrova a tu per tu con il portiere, che però gli chiude brillantemente la porta. Al 65′ è ancora Labriola contro Buonanno. Dal vertice sinistro dell’area il dieci ospite calcia un tiro a giro che un superlativo tuffo dell’estremo difensore pomiglianese devìa in angolo.

La metà della ripresa vede un Pomigliano più attendista, sicuramente affaticato dai ritmi forsennati della stagione.

Al 72′ la giocata che vale i tre punti. Ragosta si libera di ben tre avversari, accentrandosi da sinistra ed impreziosendo la giocata con una magia. La palla arriva a Di Napoli che, con un lancio illuminante smarca Chironi, l’argentino dall’altezza dei venti metri, non ci pensa su e di mezzo esterno lascia partire un destro super potente e preciso, che si infila tra i pali dell’incrocio alla sinistra del portiere. Un capolavoro sottolineato dalla standing ovation dei pochi presenti ,in quanto la gara si è giocata a porte chiuse. I restanti minuti si sviluppano con l’Atletico che tenta in tutti i modi di rendersi pericoloso, ma senza riuscire ad impensierire Buonanno.

Il Pomigliano porta, dunque, a casa i tre punti. La squadra granata mostra non solo di saper soffrire e ben comportarsi in fase difensiva; ma soprattutto di saper reagire ai colpi che le partite dure possono infierire. In attesa che il comune restituisca il Gobbato alla squadra e ai tifosi, i giocatori a fine gara, hanno dedicata questa vittoria a Marco Torino per il grave lutto che lo ha colpito.

Tabellino

Pomigliano: Buonanno, Rosolino, Indelicato, Di Napoli, Campanile, Fiorillo, Chironi, Liberti, Abayian, Ragosta, Miccichè.

A disposizione: Casolare, Granata, Barbato, Erbaggio, Sepe, Sessa, Moccia, Russo, Barbarisi. Allenatore: Felice Rea.

Atletico: Maraolo, Calone, Esposito, Viglietti, Bove, Sannino, Grieco, Foti, Labriola, Lepre, Lucarelli. Allenatore: De Michele.

Arbitro: Gianluca Andolfi di Ercolano.

Marcatori: 17′ Labriola (A), 41′ Liberti (P), 72′ Chironi (P).