Napoli-Udinese, vendita spedita dei biglietti: settori già sold-out

Manca ormai poco all’inizio dei Mondiali in Qatar e, per questo motivo, sta per concludersi il primo tour de force stagionale ricco di partite ed impegni per le varie squadre di club.

In questa settimana termineranno le fasi a gironi delle coppe europee, mentre per quanto riguarda i vari campionato bisognerà aspettare metà novembre.

In particolare, il Napoli, dopo la sconfitta di Liverpool, prima dei Mondiali dovrà affrontare altre tre partite di campionato, una fuori casa, quella di sabato contro l‘Atalanta, e due in casa, Empoli e Udinese.

E a proposito della partita contro l’Udinese, oggi sono stati messi in vendita i biglietti per la partita che si disputerà al Maradona sabato 12 novembre alle ore 15.

Napoli Udinese

Questi i prezzi per i vari settori:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

Inoltre, la SSC Napoli informa che, al momento, gli anelli inferiore delle curve non saranno posti in vendita.

Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online oppure recarsi direttamente ad uno dei punti vendita e potrà acquistare al massimo 4 tagliandi.

Nonostante i prezzi abbastanza alti, soprattutto per le curve, l’apporto del tifo azzurro non dovrebbe mancare tanto che si prevede un nuovo sold-out in vista di questo match valido per la quindicesima giornata di Serie A che andrà a chiudere il 2022 per le squadre di club.