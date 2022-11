Home » News Calcio Napoli » Calciatori del Napoli segnati dalla sconfitta di Liverpool: è successo in aereo

La partita contro il Liverpool di martedì sera, seppur ininfluente ai fini della classifica finale del girone, ha scaturito una reazione quasi inaspettata nella testa dei calciatori.

Gli azzurri di Luciano Spalletti volevano entrare nella storia e fare bottino pieno nel girone contro uno degli avversari più forti al mondo. A testimonianza di quanto detto c’è la prestazione in campo, infatti il Napoli ad Anfield ha giocato come se fosse una finale, con la voglia di dimostrare a tutto il mondo il proprio valore.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha svelato un retroscena riguardante la trasferta a Liverpool che dimostra tutta la crescita mentale del Napoli.

“Perdere non fa mai piacere, anche quando la sconfitta è indolore e celebre il primato nel girone di Champions davanti al Liverpool vicecampione d’Europa. I cinque minuti finali (più sette di recupero) di una partita giocata ad alti livelli hanno lasciato il segno”.

“Le facce tristi dei calciatori del Napoli all’uscita da Anfield lo dimostrano, Spalletti l’ha colto e ha insistito sin dal viaggio di ritorno per ribaltare la delusione per la sconfitta nell’orgoglio per il cammino nel girone e la prestazione sul campo del Liverpool. Un messaggio che è entrato nel cuore del gruppo basta scrutare i social nel leggere i commenti dei calciatori”.

