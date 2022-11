Ferrara da brividi: “Diego sarebbe orgoglioso”, poi il paragone col Napoli dello Scudetto!

L’ex difensore del Napoli Ciro Ferrara ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de Il Mattino all’interno della quale ha analizzato il momento attuale degli azzurri di Spalletti, oltre a fare un parallelismo col Napoli di Maradona che vinse lo Scudetto.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen (3rdL) celebrates with teammates after scoring a goal during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and US Sassuolo Calcio at the Diego Armando Maradona stadium in Naples, on October 29, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“Spalletti dice che Diego sarebbe orgoglioso di questo Napoli, è così. Diego ha continuato ad amare questa maglia anche dopo essere andato via e nelle fasi più tormentate della storia del Napoli”.

“Figurarsi ora: primi nel girone di Champions League, primi in campionato, un gioco esaltante e tanti elogi per la città, la squadra e l’organizzazione. Tutto questo gli sarebbe piaciuto molto, Spalletti ha ragione”.

“I paragoni a distanza di tempo sono difficili, però è vero che in questo Napoli emerge l’armonia che c’era anche nel nostro. Credo che ad aiutare gli azzurri in un eccezionale inizio di stagione sia stata anche l’incoscienza, ovvero il minor peso delle responsabilità”.

“Questo può liberare la mente e spingere a dare il cento per cento, come si è visto in tutte le partite. Nessuno poteva immaginare una partenza così forte e il fatto che non vi fosse un’attesa particolare ha favorito il clima di serenità all’interno del Napoli. Spalletti si sta dimostrando bravo nella gestione dello spogliatoio e non i riferisco soltanto al turnover e ai cinque cambi a gara”.

“Il Napoli ha vinto su campi difficili: Lazio, Milan, Roma. E adesso affronta l’Atalanta che merita il secondo posto. Si arriva a uno snodo importante per il campionato: la partita di Bergamo che non è stata mai facile per gli azzurri, Juventus-Inter e il derby di Roma.

“Il Napoli deve giocare con quella personalità che ha esibito anche a Liverpool. Immagino una partita sulla falsariga di quella contro la Roma: una squadra che si chiude per ostruire gli spazi e prova a ripartire in contropiede. La differenza farla il carattere del Napoli e la capacità di saper sfruttare i momenti importanti”.

MICHELE D’ERRICO