Diritti di immagine Kvaratskhelia, affare del Napoli: i dettagli!

Sicuramente uno dei protagonisti assoluti del fantastico inizio di stagione del Napoli fin qui è Khvicha Kvaratskhelia, che sta impressionando il mondo intero con le sue giocate e i suoi numeri.

Kvaratskhelia blindato dal Napoli, la strategia di ADL

Il cartellino del giocatore è aumentato vertiginosamente dal suo costo iniziale di 10 milioni, fino a raggiungere secondo alcuni almeno quota 100 milioni.

La Gazzetta dello Sport ha tranquillizzato i tifosi azzurri, preoccupati da un possibile addio del numero settantasette nel corso del prossimo futuro.

“C’è un dato inconfutabile: il Napoli ha blindato Kvara con un contratto quinquennale che scade nel 2027 con l’opzione di prolungarlo di un anno ancora. Un accordo che non prevede clausole quindi rende incedibile il georgiano che guadagna 1,5 milioni a stagione per arrivare a 2 nella stagione 2026-27. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di venderlo”.

Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

Diritti d’immagine di Kvaratskhelia

“Intorno a giocatori di questa portata spesso ci sono pletore di manager che curano immagine, marketing e interessi. Khvicha gestisce in proprio i social ed è concentrato solo su quello che sta facendo in campo. In questo senso il papà Badri lo tutela da vicino senza aspirazioni manageriali ma solo col buon senso di un padre di famiglia. L’affare lo ha fatto il Napoli riservandosi completamente i diritti d’immagine”.

MICHELE D’ERRICO