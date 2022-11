Atalanta, Scalvini sfida il Napoli: “Punteremo a fargli male, è una di quelle sfide che ci piacciono”

Sabato pomeriggio alle ore 18:00 l’Atalanta ospiterà il Napoli in uno dei match più importanti della prossima giornata di campionato, insieme al Derby d’Italia tra Juventus e Inter.

Ogni volta che azzurri e bergamaschi si sono affrontati nel passato recente sono arrivate delle bellissime sfide, all’insegna dell’intensità e dello spettacolo.

Scalvini avvisa il Napoli: “Vogliamo fermarli”

In vista della sfida di sabato, il giovane difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen (3rdL) celebrates with teammates after scoring a goal during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and US Sassuolo Calcio at the Diego Armando Maradona stadium in Naples, on October 29, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli è una squadra fisica, veloce e di grande qualità offensiva, questo resta anche se sono cambiati diversi uomini”.

“Il Napoli gioca il miglior calcio d’Europa? Lo dicono i numeri, non solo Klopp. Bisogna cercare di metterli in difficoltà, studiando le loro caratteristiche. Hanno grandi individualità, giocano in modo spettacolare, ma anche loro, come tutti, possono avere delle difficoltà. Punteremo a fargli male sfruttando le loro difficoltà. Provare a fermare i più forti è una di quelle sfide che piacciono a noi”.

Il Napoli è avvisato, sabato pomeriggio al Gewiss Stadium la Dea proverà in tutti i modi a fermare la capolista.

MICHELE D’ERRICO