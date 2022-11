Home » News Calcio Napoli » Furia Sarri in conferenza: “Ci sentiamo presi per il c**o”

L’obiettivo primario della Lazio è centrare la qualificazione alla fase successiva di Europa League: i biancocelesti nella serata di domani saranno impegnati nella difficile trasferta contro gli olandesi del Feyenoord.

Dopo la pesante sconfitta rimediata la scorsa giornata di campionato, nella quale gli uomini di Maurizio Sarri hanno subito un pesante 3-1 dalla Salernitana, i biancocelesti hanno voglia di rifarsi, l’unico modo per farlo è portare a casa 3 punti che porterebbero la Lazio direttamente alla fase successiva del torneo.

Le dichiarazioni dell’allenatore ex Napoli

Durante la conferenza di vigilia del match europeo, mister Sarri è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

Sul match perso in campionato:“Penso alla partita di domani, chi sta bene fisicamente gioca e deve giocare a mille, al 101% delle proprie possibilità. Le partite vanno aggredite. Già abbiamo commesso una cazzata domenica, quindi lasciamo perdere. Il derby di domenica? Nell’economia del campionato ha un valore minore rispetto al senso che ha per l’ambiente. Ci penseremo”

Retrocessione in Conference League? “Prevedo un girone che andrà a finire come quello del Tottenham ieri. Sarà un su e giù. Noi vogliamo passare il turno, non facciamo calcoli, vogliamo arrivare primi. Qui in Olanda è una bolgia, se si gioca pensando di tenere lo 0-0, non credo usciremo indenni da questo stadio”.

Il mister toscano ha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori: “Milinkovic-Savic? Ha una condizione emotiva uguale alla mia, è incazzato. È normale dopo un’ammonizione del genere. Non c’è niente da fare. È il primo giocatore che vedo in 50 anni di calcio avere la palla ed essere ammonito. Luis Alberto? Non ha una grande condizione fisica. Marcos Antonio? Ha avuto la classica difficoltà ad ambientarsi, tipica dei giocatori giovani che arrivano in Italia, e che vengono da un campionato molto diverso rispetto al nostro. Non credo che si possa attraversare un cambio così senza affrontare delle problematiche, è normale. Se domani può essere la partita di Romero? Non so in che condizione sono i ragazzi che hanno giocato di più. Domani mattina tireremo le somme finali”.

Maurizio Sarri and Luis Alberto (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Infine, mister Sarri ha commentato la scelta dell’UEFA, che ha accettato il rinvio di un match di campionato del Feyenoord, per far sì che gli olandesi si preparassero meglio al match contro la Lazio:

“La scelta della Uefa? È una vergogna, se la partita è in programma non vedo perché debba essere rinviata. Ci sentiamo presi per il c**o”.

