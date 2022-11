PSG e Benfica a pari punti nel girone: perché i francesi passano da secondi

È successo davvero di tutto nel Girone H durante quest’ultima giornata di UEFA Champions League. La situazione ha subìto un radicale cambiamento nei minuti finali di partita, in seguito alla goleada sul finale del match tra Maccabi e Benfica.

Il PSG al minuto 69, dopo il gol di Nuno Mendes all’Allianz Stadium di Torino, era praticamente certo della prima posizione, ma il Benfica, già in vantaggio per 1-3, ha segnato altri 3 gol nei minuti finali, terminando la partita con un roboante 1-6 ai danni del Maccabi Haifa.

La beffa ai danni del PSG

Il gol all’ultimo minuto di Joao Mario ha regalato la prima posizione del girone al Benfica, consentendo ai portoghesi di scavalcare il PSG in testa al girone. Ai fini del match il gol del definitivo 1-6 può sembrare ininfluente, ma in realtà non è cosi.

A fine partita, Paris e Benfica erano in parità sotto ogni aspetto: punti (entrambi a quota 14), scontri diretti (1-1 all’andata e 1-1 al ritorno), differenza reti (+9 per entrambe le compagini), gol fatti e subiti. Per decretare un vincitore del girone, si è dovuto ricorrere ai gol segnati fuori casa.

Quest’ultimo criterio premia il Benfica, che ha segnato 9 gol contro i 6 del PSG. Nei sorteggi di lunedì i parigini rappresenteranno l’avversario più temibile per il Napoli: la squadra francese sarà una delle possibili avversarie agli ottavi di Champions insieme a: Club Brugge (Gruppo B), Eintracht Francoforte (Gruppo D), Lipsia (Gruppo F) e Borussia Dortmund (Gruppo G).

Giuseppe Esposito