Politano: “Deluso? La scelta è del mister! Dimenticare subito questa partita”

Nel post-partita di Liverpool-Napoli interviene l’attaccante Matteo Politano ai microfoni di SkySport e commenta la sconfitta arrivata in Champions League all’ultimo momento per mano dei Reds di Klopp: due reti negli ultimi 15 minuti di gioco, la prima all’85esimo minuto di Salah, la seconda al 98esimo minuto del subentrato Nunez. In seguito commenta il cambio scelto dal mister Spalletti al 70esimo minuto con El Chucky Lozano. Ecco quanto evidenziato dalla redazione:

Cambio Politano-Lozano

Sconfitta?

“C’è da resettare subito dopo questa partita perche prima della sosta abbiamo delle partite da vincere assolutamente”.

Politano chiarisce la sua posizione sulla vicenda del cambio con Lozano:

Deluso dal cambio?

“Il mister fa le sue scelte e ha fatto bene a mettere gente fresca, la partita era ancora in bilico.

Non dobbiamo guardare il risultato ma la prestazione, che è stata di grandissimo livello. Ora ci aspetta l’Atalanta, che sta affrontando un grandissimo periodo, sappiamo che viene ad aggredire alto e sfrutta i contropiede, partita molto difficile”.